القبض على مواطن نقل 15 مخالفا لنظام أمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات أمن الطرق بمحافظة بيشة على مواطن لنقله 15 مخالفا لنظام أمن الحدود، 4 من الجنسية الإثيوبية و11 من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.





السجن مدة تصل إلى 15 سنة



غرامة مالية تصل إلى مليون ريال



مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء



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