ضبط تجاوزات صحية ونظامية على محلات عطارة بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من امتثال محلات العطارة للوائح والتعليمات البلدية والتقيد بالاشتراطات الصحية وتوفر التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، والالتزام ببيع المنتجات المتعلقة بالعطارة، نفذت أمانة الطائف حملة رقابية ميدانية للجنة العطارة التي تشارك بها جهات حكومية ذات علاقة. وأوضحت الأمانة أن اللجنة نفذت جولاتها الرقابية على نحو 140 محلا لبيع مواد العطارة وملحقاتها، وضبطت تجاوزات صحية ونظامية. وأشارت إلى أن البرامج الرقابية المخصصة لمتابعة محال العطارة تهدف إلى القضاء على ظواهر بيع وتداول منتجات غير مصرح بتداولها داخل محال العطار، وضمان سلامة المعروضات وخضوعها للرقابة البلدية، حفاظا على صحة المستهلك، مشيرة إلى أن تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية وغير مصرح لها قد يلحق الضرر بمستخدميها، نظرا إلى أنها تصرف دون وصفة طبية ولا تحتوي على إرشادات وطرق للاستخدام، ويتم تداولها دون إشراف طبي. مخالفات مرصودة:





سوء التخزين والحفظ وانتهاء الرخص البلدية



تدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية



بيع مواد ذات ادعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر



وجود مواد لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء



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