شكرا لقرائتكم خبر حملة العشر الأواخر تغلق وتخالف 231 منشأة غذائية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملات العشر الأواخر في العاصمة المقدسة عن إغلاق ومخالفة 231 منشأة غذائية ارتكبت عدة مخالفات، حيث تتواصل الحملات عبر البلديات الفرعية على المحال ذات العلاقة بالصحة العامة.

من جانبها ‏واصلت بلدية الحديبية الفرعية جولاتها التفتيشية و الرقابية بواقع 439 جولة على المحال الغذائية وذلك في عدد من المواقع بنطاق البلدية الإشرافي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

كما كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية بنطاقها الإشرافي، وتم رصد وضبط مطبخ عشوائي داخل عمارة سكنية يفتقر للاشتراطات الصحية والبلدية والعديد من المخالفات البلدية، وأسفر عن ضبط وإتلاف كميات من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر مخزنة بطرق غير سليمة وضبط وإتلاف أوان للطبخ غير صالحة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين. وواصلت بلدية الشوقية الفرعية حملاتها الرقابية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية (الفود ترك) للتأكد من تراخيصها والمباسط الموسمية بالمنطقة وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

المخالفات المضبوطة:

219 منشأة تمت مخالفتها

21 منشأة تم إغلاقها

359 كجم تمت مصادرتها

800 كجم لحوم تم إتلافها

45 كجم من الأرز الفاسد

3 مباسط مخالفة تمت إزالتها