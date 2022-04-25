“الأرصاد” يحذر من أمطار رعدية وأتربة على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذراً من هطول أمطار رعدية وأتربة معيقة للرؤية على عدد من المناطق.
وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والحدود الشمالية، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية يصاحبه تدنٍ أو شبه انعدام للرؤية.
وأشار إلى احتمالية تساقط حبات من البرد في بعض المدن خاصة في المنطقة الشرقية، مضيفاً أن الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة السادسة صباحاً وقد تمتد إلى الساعة العاشرة.
وأضاف أن أجزاء من منطقة تبوك وتحديداً المعظم وتيماء وتبوك وحالة عمار والبدع وجبل اللوز وحقل وضباء ونيوم، ستشهد رياحاً سطحية نشطة مع أتربة مثارة تسبب تدنياً في الرؤية، تستمر حتى السادسة صباحاً.
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