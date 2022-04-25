السيول في وادي الجريسية تقلب شاحنة وتحتجز عدد من المركبات (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة وثق مقطع فيديو انقلاب شاحنة في سيل وادي الجريسية شمال مهد الذهب بالمدينة إثر هطول أمطار غزيرة. وأظهر الفيديو احتجاز السيول للشاحنة التي انقلبت على جانبها والتي لم تستطع المغادرة بسبب المياه الغزيرة . كما أوضح الفيديو وقوف عدد من المارة والمركبات المتوقفة على جانبي الوادي والذين لم يتمكنوا من قطع السيل وإنقاذ الشاحنة. أخبار قد تهمك

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