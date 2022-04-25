“شرطة الرياض”: تحديد هوية منتحلة الصفة العسكرية وإحالتها للنيابة العامة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، من تحديد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو منتحلة صفة غير صحيحة.
وأوضحت أن المتورطة ارتدت زياً عسكرياً خاصاً بأحد القطاعات الأمنية، وجرى إيقافها واستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.
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