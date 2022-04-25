نيمار مستفزًا جماهير سان جيرمان: ستتعبون من الصفير!

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان عن مستقبله مع النادي الفرنسي بإطلاق جملة استفزازية لجماهير فريقه.

وزعمت تقارير مؤخرا أن سان جيرمان لا يمانع بيع نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب أنه يقدم مستوى أقل من التوقعات.

وقال نيمار، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بـ«تويتر»: «صافرات مشجعي سان جيرمان ضدي؟ سيتعبون من الصفير.. لأنه لا يزال لدي ثلاث سنوات متبقية في عقدي هنا».

وكان ألتراس سان جيرمان غادر ملعب حديقة الأمراء أمس الأول السبت قبل 15 دقيقة من نهاية مباراة لانس لإظهار خلافهم مع مجلس الإدارة حول نتائج الفريق هذا الموسم، خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الباريسي مسابقة دوري الأبطال مبكرا هذا الموسم من الدور ثمن النهائي أمام ريال مدريد.

يذكر أن عقد نيمار مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.