لام مستاء من هيمنة بايرن على البوندسليجا

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:
يرى فيليب لام أسطورة بايرن ميونخ أن هيمنة الفريق البافاري على الدوري الألماني في السنوات الماضية لا تصب في مصلحة اللعبة في بلاده.
العملاق البافاري نجح في التتويج بطلا للبوندسليجا أمس الأول السبت للمرة العاشرة على التوالي، بعد فوزه على غريمه بوروسيا دورتموند (3-1)، وذلك قبل نهاية الموسم بـ3 جولات.
وتحدث لام عبر قناة «ZDF» التلفزيونية، قائلا: «تتويج بايرن باللقب في وقت مبكر ليس جيدا بكل تأكيد، وهذا لا شك فيه».
وأضاف: «يجب أن تكون البوندسليجا أكثر إثارة حتى النهاية، بدلا من تحديد البطل دائما قبل 4 مباريات على انتهاء الموسم».
يذكر أن صاحب الـ38 عاما الخليج 365 له التتويج المشاركة في سلسلة بايرن القياسية الحالية، عبر الفوز بـ8 ألقاب منها قبل اعتزاله.
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