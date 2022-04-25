ليفاندوفسكي عن مستقبله: شيء ما سيحدث قريبًا

محمد بن مسعود - الدمام - ميونخ – أ ف ب:

ترك الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي البافاري بقوله إثر تتويج فريقه بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليا «شيء ما سيحدث قريبا».

وترددت أنباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاما) الذي أكد بأن البت في مصيره قد يكون قريبا بقوله بعد المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند 3-1 والتتويج باللقب المحلي: «شيء ما سيحدث قريبا.. الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء. حتى أنا لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل. كما رددت حتى الآن، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي».

وأضاف: «سنرى كيف تتطور الأمور»، مشيرا إلى أن وكيل أعماله يتفاوض مع بايرن ميونيخ. ويُعد ليفاندوفسكي من أفضل الهدافين في العالم في السنوات الأخيرة وقد سجل 342 هدفا في 372 مباراة في صفوف الفريق البافاري منذ انتقاله إليه في صفقة حرة قادما من دورتموند عام 2014.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ وحارسه السابق أوليفر كان أكد أن ناديه يريد الاحتفاظ بليفاندوفسكي، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن النجم البولندي يفكر بمستقبله، مشيرا إلى ناديه في حاجة الى الوقت لكي يقنعه بالبقاء.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو 2023، ولا يريد النادي خسارته من دون مقابل في حال رفض تمديد عقده.