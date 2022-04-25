ليوناردو: مبابي سيتخذ قراره بالتشاور مع باريس

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:
سخر ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان من الأنباء التي تتكهن باقتراب كيليان مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد.
وقال ليوناردو عبر شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» ساخرا: «في مدريد كانوا مقتنعين منذ 3 سنوات أن مبابي سينتهي به المطاف في ريال مدريد.. ربما كانوا متأكدين نسبيا من ذلك».
أضاف: «إنهم على يقين، بينما أعتقد أن كيليان يقول الحقيقة، وعندما يقول إنه يفكر بعمق ولا يزال لا يعرف قراره، أعتقد أنه يتحدث بصدق، ويفكر في أفضل قرار له، وهو يعرفه».
وشدد المدير الرياضي لباريس في ختام تصريحاته: «ما نريده هو أن يكون مبابي معنا، فهو محبوب من الجميع، ولديه الكثير من الخصائص التي تجعله الأفضل. سيتخذ قراره بالتشاور معنا، فالعلاقة دائما جيدة جدا».
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، ولا يزال مصيره معلقا بين بي إس جي أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
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