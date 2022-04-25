جماهير بيتيس تحتفل في الشوارع

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

احتفل آلاف من مشجعي ريال بيتيس في وسط مدينة إشبيلية بتتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا، أمس الأول السبت، في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) في ملعب لا كارتوخا.

وفي ساحة بلاثا نويبا التي تشهد عادة احتفالات الفريق الأندلسي، تجمع الآلاف من جمهور بيتيس عقب انتهاء المباراة للاحتفال بأول لقب يحققه الفريق منذ 17 عاما وكان كأس الملك أيضا عام 2005، مرددين هتافات السعادة والدعم للفريق ومدربه مانويل بيليجريني.

وتوج بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم (2021-22) للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه الماراثوني والعصيب على فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، عقب نهاية الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل (1-1)، وذلك في النهائي الذي جمعهما السبت.