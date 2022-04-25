«الداخلية أ» يتوّج ببطولة الأندية والشركات للبليارد

محمد بن مسعود - الدمام - توّج فريق وزارة «الداخلية أ» ببطولة الأندية والشركات والمؤسسات الرمضانية للبليارد التي نظمها الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، واختتمت منافساتها مساء الجمعة على صالة نادي كيو إن بالرفاع.

جاء ذلك بعدما تفوق فريق «الداخلية أ» في المباراة النهائية على فريق الكوهجي اوتو مول (1/‏2)، كما فاز فريق الجامعة البريطانية بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق «الداخلية ب» (1/‏2). إذ تأهلت الفرق الأربعة لهذه المرحلة بعد تخطيها دور الثمانية بالنتائج الآتية: «الداخلية أ» على نادي كيو (0/‏3)، «الداخلية ب» على نادي المنامة (0/‏3)، الكوهجي اوتو مول على كيو إن (1/‏2)، الجامعة البريطانية على منتخب الناشئين (0/‏3)، ليتمكن بعدها «الداخلية أ» من عبور نظيره «الداخلية ب» والوصول للنهائي، والأمر نفسه لفريق الكوهجي اوتو مول على حساب الجامعة البريطانية.

ومثل فريق «الداخلية أ» كل من وائل القاسمي، إبراهيم القائد، أحمد صباح وماجد ضيف، واستحق الظفر بلقب البطولة عطفا على المستوى الفني العالي الذي ظهر عليه والنتائج الإيجابية التي حققها خلال منافسات البطولة، إضافة للأدوار الإقصائية بتغلبه على نادي كيو ثم «الداخلية ب» ووصل للمباراة النهائية التي فرض فيها أفضليته بسبب تركيز لاعبيه ورغبتهم في الانتصار بالمركز الأول. وسيتم تتويج الفائزين في هذه البطولة بأمسية رمضانية سيحدد موعدها اتحاد اللعبة لاحقا، بجانب الفائزين في بطولة الفرق والشركات للعبتي السنوكر والدارتس، إضافة للفائزات في بطولة البليارد النسائية.