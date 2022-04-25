الأردن وجهة الشماليين لأداء العمرة - #عاجل

يفضل بعض الأهالي في محافظتي القريات وطريف، السفر الى مكة لأداء العمرة عن طريق الأردن، إذ لا يبعد مطار الملكة عليا الدولي عن القريات أكثر من 100 كيلو متر وعن طريف 240 كيلومترًا، وذلك بسبب الفارق في السعر بين قيمتي التذاكر على متن الناقل المحلي في المنطقة الشمالية الخطوط السعودية وخطوط شركات الطيران الأخرى الأردنية، إذ تصل إلى أكثر من نصف القيمة المالية، بعد أن سجلت أسعار التذاكر خلال اليومين الماضيين من القريات إلى جدة نحو 1200 ريال على الدرجة السياحية.

الأسعار خيالية

وأكد مدلله الرويلي العائد لمحافظة طريف مؤخرًا عن طريق الأردن أنه تمكن من حجز الطيران من الرياض إلى العاصمة الأردنية عمان عن طريق إحدى شركات الطيران هناك بمبلغ 420 ريالًا، بعد أن وصلت أسعار طيران رحلة الرياض طريف إلى 1300 ريال.

عروض خاصة

وتواصلت «دوت الخليج» مع أحد مكاتب الحجوزات في العاصمة الأردنية عمان، والذي أشار لتقدمهم لعروض تفضيلية للرحلات السعودية من هناك، وعلى متن شركات طيران مختلفة، تتراوح أسعارها مابين 400 إلى 600 ريال لرحلات جدة والرياض.

6 محطات و 8 ساعات لأداء العمرة

يمر أهالي محافظتي طريف ورفحًا لأداء العمرة بست محطات في رحلتي الذهاب والعودة بزمن يصل إلى أكثر من 8 ساعات متنقلين بين هذه المحطات. يأتي ذلك بعد أن ألغت الخطوط السعودية رحلة داخلية لمحطة جدة في مطارات طريف ورفحاء منذ شهر مارس 2020، وحد ذلك من سفر الراغبين في أداء العمرة خلال الأيام الماضية جوا.

مطالب

وأكد عدد من الأهالي في طريف ورفحاء، العائدين من أداء مناسك العمرة، أنهم تحملوا مشاق الرحلة الطويلة للوصول لمكة المكرمة، فيما كان هناك بعض كبار السن والمرضى لم يستطيعوا تحمل ذلك.

وقالوا إنهم شاهدوا عددا منهم يفترشون الأرض لساعات في مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الملك خالد بالرياض، ويبدو عليهم التعب والإرهاق، مشيرين إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم تسيير رحلات لجدة من طريف ورفحاء، خاصة خلال أيام رمضان.

يبعد مطار الملكة عليا 100 كيلو متر عن القريات و 240 عن مطار طريف

الرحلة من القريات إلى مطار جدة 1200

الرحلة من مطار الأردن من 400 أو 600 ريال