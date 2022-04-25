وأضاف أن الجمعية تعمل على تجهيز المعرض السنوي لكسوة العيد لأطفال المستفيدين بإجمالي يقدر بأكثر من 120000 ريال مشيرا أن الجمعية أكملت استعداداتها لاستقبال زكاة الفطر بكمية متوقعة تتجاوز 50 طن يبلغ قيمتها التقديرية 400000 ريال، وأن المواقع تتضمن:
الموقع الأول: مقر المستودع الخيري بمحافظة المزاحمية – بجوار الغرفة التجارية
الموقع الثاني: فر ع الجمعية الخيرية وغرب الغطغط – طريق الملك عبدالعزيز
كانت هذه تفاصيل خبر مليون ريال لمستفيدي خيري المزاحمية ومعرض لكسوة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.