مليون ريال لمستفيدي خيري المزاحمية ومعرض لكسوة العيد

شرعت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض بتوزيع أكثر من مليون ريال للمستفيدين كما أكملت استعدادها لاستقبال زكاة الفطر. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المبدل لـ"دوت الخليج" إنها شملت كفالة الأيتام بمبلغ 45000 ريال ورعاية أسر السجناء 8520 ريالا وسداد إيجار المستفيدين بمبلغ 134452 ريالا وسداد فواتير الكهرباء بمبلغ 34548 ريالا وإعانة الشباب على الزواج 5000 ريال والإعانة المالية للأسر المستفيدة : 246000 ريال والأسر المنتجة بمبلغ 78778 ريالا. وأضاف أن الجمعية تعمل على تجهيز المعرض السنوي لكسوة العيد لأطفال المستفيدين بإجمالي يقدر بأكثر من 120000 ريال مشيرا أن الجمعية أكملت استعداداتها لاستقبال زكاة الفطر بكمية متوقعة تتجاوز 50 طن يبلغ قيمتها التقديرية 400000 ريال، وأن المواقع تتضمن: الموقع الأول: مقر المستودع الخيري بمحافظة المزاحمية – بجوار الغرفة التجارية الموقع الثاني: فر ع الجمعية الخيرية وغرب الغطغط – طريق الملك عبدالعزيز



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