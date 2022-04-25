الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على محافظات مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية.

وبيّن المركز أن المحافظات تشمل الخرمة والموية ورنية وتربة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة صباحاً.