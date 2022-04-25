تقديم الخدمات للزوار والمعتمرين بـ6 لغات

تسهيل الإجراءات
أشار «المربع» إلى أن الجوازات هي أول من تستقبل ضيوف الرحمن، وآخر من يودعهم، لذلك تم تخصيص فرق لاستقبالهم والترحيب بهم بجميع اللغات، مما أسهم في تسهيل الإجراءات، وإنجازها بصورة متميزة، حيث إن الخدمات المقدمة تعكس الصورة المثلى التي تقدمها المملكة لراحة ضيوف الرحمن.
وتطرق نائب مدير الجوازات إلى أن كل المنافذ البرية والجوية والبحرية مزودة بأجهزة متطورة تسهم في تسهيل جميع إجراءات ضيوف الرحمن. ولفت إلى أنه هذا العام تم وضع أجهزة متقدمة في المنافذ، لكشف حالات التزوير نتيجة الأعداد المتزايدة من القادمين لتأدية العمرة.
تنسيق متكامل
أهاب اللواء المربع بالجميع الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي وضعتها الدولة، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، وذلك من خلال الحرص على المغادرة بعد تأدية نسكهم حسب المدة المسموح بها (90 يوما بدلا من 30 يوما)، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا متكاملا مع كل الجهات الأمنية والمعنية بخدمة المعتمرين والزائرين مثل وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة من أجل تفويج المعتمرين، وإعادتهم لديارهم سالمين.
لغات تتعامل بها «الجوازات»
الإنجليزية
الفرنسية
النيجيرية
الصينية
التركية
الأوردية
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