إزالة التشوهات البصرية في العاصمة المقدسة

وأوضحت البلدية أنه تم رصد المستودعات المخالفة والموجودة داخل الأحياء السكنية، وضبطت بها عدة مخالفات، تنوعت بين انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوة على العمل دون تراخيص نظامية، وعليه تم ضبط ما بداخلها، وتسليمه لمرمى البلدية، وعلى الفور أُغلقت، وتم إشعار ملاكها بمراجعة البلدية، لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كما أزالت بلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 35 مظلة مخالفة لمواقف السيارات، والواقعة خارج حدود الملكية، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة المقدسة.
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