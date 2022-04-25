ضبط 14 متسولا في شرورة

تشهد شوارع شرورة تواجدًا أمنيًا مكثفًا بالقرب من كل إشارة مرورية؛ وفي الأسواق وحول المساجد والحدائق، حيث تم ضبط 14 متسولا منذ بداية شهر رمضان، بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة شرورة العقيد الركن سعيد بن محمد الشهراني رئيس اللجنة الأمنية الفرعية بالمحافظة.
وتخلو شوارع وإشارات المحافظة حاليًا من المتسولين، وذلك إثر الحملات الأمنية «معًا نكافح التسول» التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، خاصة في الأسواق والمساجد والأحياء.
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