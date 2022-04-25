13.2 وفاة على الطرق في 2020

جاوز المستهدف
وشهدت الأعوام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي الوفيات على الطرق، في عام 2016 كانت الوفيات تقدر بـ28.8 حالة، انخفضت في عام 2017 إلى 23.4 حالة، وفي عام 2018 إلى 17.6 حالة، وفي عام 2019 وصلت إلى 16.8، حتى وصلت في عام 2020 إلى 13.2 حالة، حيث تم تجاوز المستهدف الذي تم وضعه في عام 2021 والذي كان يُقدر بـ 15 حالة.
خيارات آمنة
وتواصل الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية جهودها بعزم في هذا الاتجاه لتعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، فإلى جانب العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن إستراتيجيتها توفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.
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