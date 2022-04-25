غياب الجسور خطر يهدد عابري طريق الملك سعود

الطرق المهمة
يقول المواطن عوض اليامي إن ممرات المشاة من أهم الخدمات التي يلزم توفيرها على طريق الملك سعود باعتباره من الطرق المهمة، حيث شهد تطورا ملحوظا من خلال تواجد المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم الشهيرة والكوفيهات، بالإضافة إلى تواجد ممشى على جانب الطريق، يمارس الجميع فيه رياضة المشي خلال فترة النهار والمساء، وتواجد حديقة تعتبر متنفسا للأهالي يقضون فيها ساعات للتنزه، وكل هذا يدفع إلى ضرورة وجود جسور مشاة تسهم في سهولة تنقل العابرين إلى الجهة الأخرى بكل يسر.
خطورة كبيرة
واستغرب المواطن فاحان العتيبي تجاهل طريق الملك سعود من قبل أمانة المنطقة رغم حاجته الضرورية إلى توفر جسور مشاة، حيث يبدأ الطريق من إشارة مفرق الخميس وحتى مبنى الكلية التقنية، متجها إلى منطقة عسير، ويشكل تنقل العابرين بين جانبي الطريق خطورة كبيرة، قد تتسبب بحوادث مرورية، كحوادث الدهس في ظل قيادة البعض لمركباتهم بسرعات عالية، مما يضطر العديد ممن يرغبون في قطع الطريق من جانب لآخر الانتظار طويلا.
تجهيزات كهربائية
شدد المواطن إبراهيم مهدي على ضرورة أن تكون جسور المشاة وفق تصاميم راقية باعتبار أن طريق الملك سعود من الطرق الهامة والحيوية بالمنطقة، لذا لابد أن تتوفر فيها متطلبات السلامة والراحة والتجهيزات الكهربائية لتشجيع المشاة للعبور عليها، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من صعود وعبور الجسور بكل يسر وسهولة، ويجب احتواؤها على كاميرات لمراقبة كل من يعبث بالجسر وتشويهه بالكتابة والنفايات خاصة المراهقين.
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