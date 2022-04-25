بلدية خميس مشيط تستعد لاستقبال عيد الفطر 

أكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية تضع لمساتها الأخيرة للإنتهاء من كافة الإستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تم تجهيز وصيانة جميع المتنزهات والميادين العامة وممرات المشاة بالمحافظة لإستقبال المتنزهين وزوار المحافظة.

وبيّن الحويطي أنه تم تكليف فريق عمل مؤهل لمتابعة أعمال البلدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمباشرة بلاغات الطوارئ على مدار الساعة وللإشراف على جهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية.