شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص نفذوا جرائم متعددة

قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) أشخاص، (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية و(3) مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة، وتنفيذ حوادث سلب باستخدام مركبة مسروقة (استُردت)، وضبط بحوزتهم سلاح ناري و(11) قرصًا مخدرًا و(35) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأُوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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