شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار على محافظات مكة حتى الـ 6 صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية.

وبيّن المركز أن المحافظات تشمل الخرمة والموية ورنية وتربة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة صباحاً.