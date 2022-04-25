محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية، بحوزتهما (1.9) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بالمنطقة الشرقية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيمَيْن بحوزتهما (1.9) كيلو جرام من مادة “الشبو ” بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.