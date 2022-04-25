قوى التحالف ترتكب 133 خرقاً للهدنة في 9 محافظات

ارتكبت قوى التحالف ومرتزقتها 133 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات التحالف تمثلت في 91 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، صنعاء، البيضاء، الحديدة، عمران وما وراء الحدود.
وأكد المصدر أن مرتزقة التحالف استحدثوا تحصينات قتالية في تبة الخيمة بجبهات ما وراء الحدود بجيزان.
وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل ثمانية خروقات بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة التحالف بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية الزور ومواقع الجيش واللجان الشعبية في اللجمة والطلعة والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.
ولفت المصدر إلى أن مرتزقة التحالف استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان غرب حرض بمحافظة حجة وجيزان ومنازل المواطنين في مديرية صالة بمحافظة تعز.
وأكد المصدر تسجيل 33 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والضالع وحجة وجبهات ما وراء الحدود.
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