احذر.. كارثة تهدد صحتك حال إيقاف أدوية الضغط بشكل مفاجئ

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عن كارثة صحية، قد تحدث للإنسان حال إيقاف أدوية الضغط بشكل مفاجئ.

وقال النمر في تغريدية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن من أسباب حدوث جلطات القلب والدماغ إيقاف أدوية الضغط بشكل مفاجئ.

وبين النمر أن تخطيط القلب لوحده غير دقيق لاكتشاف الجلطات أو تضيق الشرايين التاجية.

وشدد على أن عدم النوم الكافي من أسباب ارتفاع الضغط في رمضان.