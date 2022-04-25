“ألزهايمر” تطلق حملتها الإعلامية والإعلانية الرمضانية بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر قافلتها الخيرية الرمضانية لهذا العام 1443هـ بعنوان “#باب_الرفقة” بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء مطلع حملتها الإذاعية والإعلامية “في شهر الخير والعطاء هناك من يدعو الله وهناك من يسخرهم الله لاستجابة دعائهم لمن يصل بهم الحال إلى نسيان أسمائهم وأبسط تفاصيل حياتهم، فـ #رفقة ورقة بهم لمن فقدوا الزمان والمكان”.

ومن أبرز مشروعات الحملة “مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي” الذي واصل انطلاقته لعامه الثامن على التوالي عبر “مساري معين وترياق” – أحد المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين – حيث تم من خلال “رفقة” تسليم أكثر من 560 هدايا عينية ما بين سلال تموينية ومياه ومعينات وإمدادات صحية والأدوية واحتياجات مساندة للأسر خلال شهر رمضان المبارك كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.

وبهذه المناسبة تتقدم الجمعية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للداعمين للحملة هذا العام بتصريح من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعم التمويني شركة المراعي وشركة الصافي دانون، مياه آفا، مطاعم برجركنج، وجمعية جود النسائية الخيرية، والداعم الصحي شركة مصادر الطب شركة تبوك للأدوية، وآراك للرعاية الصحية، ومؤسسة أمان الصحة، والداعم الإعلامي وروتانا اف ام، والف الف اف ام و مدار اف ام، وداعم طباعة زاوية الطباعة، وداعم نفسي مركز ذاتي لاستشارات الأسر، مركز جدة للنطق والصم ، وداعم استراتيجي الماجد للعود، وفريق التطوع، وفريق النبلاء التطوعي لدعم الحملة، وداعم استقطاع شهري الشركة السعودية للكهرباء، والجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، حيث أسهم دعمهم جميعًا في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح إليه الجمعية.

ومازالت تواصل الجمعية حملتها بجميع مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك من إيصال مساعداتها (المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية ومحافظاتها). أخبار قد تهمك