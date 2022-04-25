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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يستضيف اجتماع الآلية الثلاثية والسفراء العرب

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، في دار السكن اليوم وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وضم ممثل الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد السفير إسماعيل وايس، وممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان الناطق الرسمي باسم الآلية السفير محمد بلعيش، وممثلة رئيس بعثة اليونتامس في السودان، إضافة إلى السفراء العرب المعتمدين لدى السودان.

ورحب السفير جعفر بالحضور، مؤكداً حرص المملكة على دفع الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.

ووقف السفراء خلال اللقاء، على جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، لإيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.

وأكد اللقاء الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، والاهتمام بقضايا السودان، موصياً بدعم جهود تعزيز الثقة وتهيئة المناخ لتسهيل عملية الحوار بين الأطراف السودانية للوصول لحل توافقي للأزمة الراهنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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