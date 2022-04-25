محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، في دار السكن اليوم وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وضم ممثل الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد السفير إسماعيل وايس، وممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان الناطق الرسمي باسم الآلية السفير محمد بلعيش، وممثلة رئيس بعثة اليونتامس في السودان، إضافة إلى السفراء العرب المعتمدين لدى السودان.
ورحب السفير جعفر بالحضور، مؤكداً حرص المملكة على دفع الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.
ووقف السفراء خلال اللقاء، على جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، لإيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.
وأكد اللقاء الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، والاهتمام بقضايا السودان، موصياً بدعم جهود تعزيز الثقة وتهيئة المناخ لتسهيل عملية الحوار بين الأطراف السودانية للوصول لحل توافقي للأزمة الراهنة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يستضيف اجتماع الآلية الثلاثية والسفراء العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.