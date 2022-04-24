108 مليارات ريال الصادرات السعودية في 30 يوماً.. ارتفعت 64.7 %

جاء ذلك في نشرة الهيئة للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير من عام 2022، مبينة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر فبراير 2022م 83.99 مليار ريال، مقابل 47.16 مليار ريال خلال شهر فبراير، وذلك بارتفاع مقداره 36.83 مليار ريال، بنسبة 78.1%.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2022م، 24.44 مليار ريال، مقابل 18.66 مليار ريال خلال شهر فبراير، وذلك بارتفاع مقداره 5.781 مليار ريال، بنسبة 31.0%.
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