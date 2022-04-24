أمريكا: ارتفاع الأسعار مستمر.. التضخم بلغ الذروة

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه «مرن للغاية» في مواجهة سلسلة من الصدمات، وأنها لا تتوقع أن يدخل في ركود.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد قالت في شهر مارس الماضي، إن لديها ثقة في سيطرة الاحتياطي الفيدرالي على التضخم دون التسبب في ركود. وأشارت إلى أن الدولار ليس في خطر، ولن يفقد مكانته كعملة احتياطية مهيمنة في العالم.
وتوقعت يلين اقتصادا قويا جيدا حتى مع التضخم والمشكلات التي يتسبب فيها الوضع الروسي الأوكراني.
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