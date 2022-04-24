محمد بن مسعود - الدمام - سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا، خسائر فصلية بأكثر من 74 مليار دولار بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية. وبنهاية الربع الأول من العام الحالي تمركز أكبر من 70% من استثمارات الصندوق في الأسهم، في حين حازت استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت على 26% من استثماراته.
وكان الصندوق السيادي النرويجي حقق عائداً بنحو 177 مليار دولار في عام 2021، بنسبة عائد 14.5%، تمثل ثاني أكبر عائد سنوي في تاريخ الصندوق.
كانت هذه تفاصيل خبر النرويج: 74 مليار دولار خسائر الصندوق السيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.