«العقاري»: إيداع 847 مليون ريال بحسابات مستفيدي «سكني»

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر أبريل تجاوز 847 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر أبريل، بلغ نحو 36.8 مليار ريال.
وأكد ابن ماضي استمرارية توفير الخيارات التمويلية والسكنية والبرامج المساندة للاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن «القرض المدعُوم» مكّن بالشراكة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 أكثر من 35 ألف أسرة سعودية من تملك السكن.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق أن إيداع الدعم السكني في موعده المحدد يأتي تأكيداً للجهود المشتركة والشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من «القرض المدعُوم» منذ بدايته في شهر يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2022م، أكثر من 635 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.
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