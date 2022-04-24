بريطانيا: نشكر السعودية وعمان لتأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي في 2017

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي الشكر لـ السعودية وعمان لتأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي في 2017.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أنها سهلت الإفراج عن 14 أجنبيا كانوا محتجزين في مدينة صنعاء باليمن.

وقالت الخارجية في بيان نقلته العربية، إن نقل الأجانب المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط سيتم اليوم، مؤكدة أنهم من بريطانيا والهند وإندونيسيا والفلبين.

وأوضحت أنها نسقت مع السعودية لإصدار تصاريح لنقل المفرج عنهم من صنعاء لمسقط.

وفي وقت سابق قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميلشيا الحوثي الإرهابية، تقدم على قتل الأسرى في سجونها، وذلك بعد تعذيبهم بطرق وحشية، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا لوقف تلك الجرائم.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوثين الأممي والأمريكي فتح تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تصفية مليشيا الحوثي الإرهابية لمئات الأسرى والمختطفين داخل سجونها، والتعجيل بخطوات تبادل كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها على قاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط.