القبض على مواطن لنقله 15 مخالفا لنظام أمن الحدود

قبضت دوريات أمن الطرق بمحافظة بيشة على مواطن لنقله (15) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (4) من الجنسية الإثيوبية و(11) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.