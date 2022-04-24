شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تتابع حالة المرأة التي تعرضت لاعتداء من زوجها بالضرب بآلة حادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت هيئة حقوق الإنسان قضية المرأة التي تعرضت لاعتداء من قبل زوجها بمحافظة جدة، وذلك بهدف الوقوف المباشر على حالتها.

وذكرت مديرة فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الاستاذة منى العتيبي أن الهيئة رصدت عبر مركز خدمات المستفيدين ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض إمرأة لاعتداء على يد زوجها بالضرب بآلة حادة، في أنحاء متفرقة من جسدها.

وقد كلّفت الهيئة فريقاً مختصاً من فرعها في منطقة مكة المكرمة لمتابعة الحالة بشكل مباشر، حيث باشر الفريق على الفور إجراءات التحقق وزيارة المستشفى والوقوف على وضع المرأة الصحي وما يقدم لها من خدمات طبية.

كما تبين للفريق تعرضها لإصابات بالغة، وتعدد وقائع العنف الذي تعرضت له، وقد جرى التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الأسرية والجهات الأمنية لضمان توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها، وستواصل الهيئة متابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة.