شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف مستفيدًا بحجة وصعدة من مساعدات مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 286 طنًا و867 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المديريات بمحافظتي حجة وصعدة، استفاد منها 23.241 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا والنازحين في المحافظات اليمنية.