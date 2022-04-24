نائب وزير الخارجية يستقبل أعضاء مجموعة MIKTA

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، أعضاء مجموعة ( MIKTA ) سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، وسفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال توليدو.

وجرى خلال الاجتماع، التعريف بالمجموعة واستعراض لأبرز أهدافها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.