“المرور” يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام لأداء العمرة والصلاة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرق الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

ونشرت الإدارة إنفوجرافيك عبر “تويتر”، لمواقع المواقف الداخلية والخارجية للحرم الشريف، مشيرة إلى أن المواقف محدّدة بـ”باركود”، يكفي مسحه للوصول إلى موقع الموقف.

وشملت المواقف الداخلية كلًا من: موقف طريق الأمير متعب “أنفاق المصافي”، وموقف محطة قطار الحرمين، والزاهر، وكدي، والجمرات، والرصيفة، ودقم الوبر.

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أما المواقف الخارجية، فهي مواقف: النوّارية، والليث، والشرائع، والهدا، وجدة السريع.