متحدث أمانة الشرقية: لدينا برامج متكاملة لمكافحة الكلاب الضالة

محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الأمانة لديها برامج متكاملة في عملية مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع جمعية الرفق بالحيوان ووزارة الزراعة خلال عملية المكافحة. وأضاف الصفيان، في تصريحات لـ«قناة الإخبارية»، أن الأمانة تتعامل مع الظاهرة بطريقتين؛ الأولى الطريقة الفيزيائية وتكون بتجميعهم في شباك وإبعادهم خارج المدن، والطريقة الكيميائية وهي تستخدم مع الكلاب التي تشكل خطرًا على البيئة.

وتابع: “الأمانة ماضية في عملية مكافحة الكلاب الضالة، ومتاح الإبلاغ عن الكلاب الضالة في المناطق السكنية عبر مركز البلاغات الذي يعمل على مدار 24 ساعة ورقم 940 لتلقي كافة البلاغات الخاصة بالكلاب الضالة وكذلك أي بلاغات أو ملاحظات”. وكانت 9 كلاب ضالة بالخفجي، قامت بمهاجمة الطفل سيف اليامي، وإصابته بجروح بالغة، وخضع لجراحة في رأسه بمستشفى القطيف. وقال سلطان اليامي، والد الطفل «سيف»، لقناة الإخبارية، إن الإصابات التي تعرض لها نجله طالت جسمه بالكامل من الرأس وحتى القدم. وأضاف أن نجله تعرض لجروح بالغة في جسده، بعد أن استدرجته 9 كلاب ضالة أثناء اللعب، وما إن دخل الملعب حتى هاجمته. وأشار اليامي، إلى أنه ذهب بنجله إلى مستشفى الخفجي العام، ولم يكن فيه إمكانات من التخدير والأطباء ومتطلبات التعامل مع الحالة. وأجري طلب تحويل إلى مستشفى القطيف، حيث ابنه لجراحة في الرأس.