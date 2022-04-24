مشروبات صحية وآمنة للمرضع

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن مشروبات صحية تُنصح المُرضِع بتناولها للعناية بصحتها وصحة طفلها الرضيع. وبينت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها على تويتر، أن المشروبات الصحية والآمنة للمرضع تتمثل في: ـ شاي الأعشاب كاليانسون والبابونج. ـ المياه المعدنية. ـ القهوة والشاي الخالية من الكافيين. ـ كوب من العصير الطبيعي. أخبار قد تهمك

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