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أمانة القصيم تكثف أعمال تشجير الطرق الرئيسة بمدينة بريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تكثف أمانة منطقة القصيم أعمال تشجير الطرق الرئيسة بمدينة بريدة، بعدد من الأشجار النوعية والمناسبة ، ضمن مبادرة الخضراء.

 

وشملت أعمال التشجير في المرحلة الحالية، طريق الإمام البخاري، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله، وتواصل الأمانة أعمالها لتشمل المزيد من الطرق بالمدينة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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