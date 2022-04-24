أمانة القصيم تكثف أعمال تشجير الطرق الرئيسة بمدينة بريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تكثف أمانة منطقة القصيم أعمال تشجير الطرق الرئيسة بمدينة بريدة، بعدد من الأشجار النوعية والمناسبة ، ضمن مبادرة السعودية الخضراء. وشملت أعمال التشجير في المرحلة الحالية، طريق الإمام البخاري، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله، وتواصل الأمانة أعمالها لتشمل المزيد من الطرق بالمدينة. أخبار قد تهمك

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