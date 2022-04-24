مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع أكثر من 10 أطنان من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية البريقة بعدن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10 أطنان و807 كيلو غرامات من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 606 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة، وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
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