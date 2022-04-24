شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ألف يستفيدون من السلال الغذائية لمركز الملك سلمان بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6,364 سلة غذائية تزن 427 طنًا في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استهدفت مديريات كاران، وكحدا، وداينيلي، ومنطقة جرسبالي، استفاد منها 36,000 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في جمهورية الصومال الفيدرالية، ويستهدف توزيع أكثر من 2.800 طن يستفيد منها حوالي 255 ألف شخصًا من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في البلاد.