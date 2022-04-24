وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية الـ 11

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعها الدوري الحادي عشر، وذلك لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح معاليه أن أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وهو ما يدعم المخزونات الإستراتيجية، مثمنًا الجهود المبذولة من الجهات الأعضاء باللجنة التي تقوم من خلال فريق الرصد المشترك بالعمل على مدار الساعة لمتابعة وفرة السلع الغذائية وسلاسل الإمداد المحلية واستقرار المحزونات الإستراتيجية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة التجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.