نائب وزير الاتصالات يدشّن “المركز الوطني لتقنيات شبكات المستقبل”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشّن معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر اليوم، “المركز الوطني لتقنيات شبكات المستقبل”، والذي يعد نتاجًا لشراكة إستراتيجية تجمع كل من جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضورالرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية إريك يانغ .

ويأتي تدشين المركز بالتعاون مع شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة، تفعيلًا لاتفاقية سابقة تجمعها مع الوزارة للتعاون في مجالات تطوير تطبيقات الجيل الخامس 5G، وتنمية المواهب المحلية، علاوةً على تعزيز موقع المملكة كدولة رائدة وأكثر ابتكارًا على مستوى المنطقة، هادفةً أيضاً إلى تحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة.

وسيعمل المركز على تمكين تقنيات الجيل الخامس وتطوير تطبيقاتها، وتعزيز الوعي بتقنيات الجيل الخامس، وتنمية المواهب الوطنية في تقنيات الجيل الخامس، إلى جانب التعاون في الأمن السيبراني للجيل الخامس، وتنمية الثقة الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير التقنيات الناشئة، وتطوير المدن الذكية، وتطوير القدرات والمهارات الرقمية والابتكار الرقمي.

أخبار قد تهمك

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عقدت خلال السنوات الأخيرة شراكات مع العديد من الجهات والقطاعات ذات الصلة، بالشكل الذي يضمن تسريع الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الأبحاث التقنية والتعليم الرقمي، ورعاية منظومتي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.