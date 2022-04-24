مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف في الرياض يتفقد العمل الميداني بالمركز الإشرافي شرق ١

محمد بن مسعود - الدمام - قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بجولة تفقدية على المركز الإشرافي (شرق ١) والتقى فضيلته برئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ محمد خواجي.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل ميدانياً في إطار تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك، المعدة لهذه المرحلة.

وأكد “الشبانات” أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ودعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله، ليقوم الفرع بمهامه ويؤدي دوره الشرعي المكلف به على أكمل وجه.

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الجدير بالذكر أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بدأ بتنفيذ الخطة من خلال تكليف عدد من الأعضاء، في مدينة الرياض وهيئات المحافظات التابعة للمنطقة، وتعتمد الخطة تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب الشرعية واغتنام الليالي الفاضلة من شهر رمضان المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة.