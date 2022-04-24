السعوديه أمير عسير يعزي آل وافي في وفاة الشيخ حسن

محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال التعازي والمواساة لأسرة آل وافي، في وفاة شيخ شمل قبائل كعب بني عمرو السابق، الشيخ حسن بن زهير آل وافي العمري، وذلك في قرية عاكسة، شمال محافظة النماص.

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