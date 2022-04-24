الدفاع المدني يدعو للحذر من أمطار رعدية في بعض المناطق

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق (عسير, والباحة , ونجران, ومكة المكرمة, والمدينة المنورة, والقصيم، والرياض، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية) بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.
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