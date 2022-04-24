إصدار النسخة المحدثة لوثيقة تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة "تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات" بنسختها الحديثة التي تضمنت تنظيمات تتعلق بأجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة (براري، بحري، استغاثة، هواة اللاسلكي)، واقتصار استيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة على الوكلاء المعتمدين لديها، بالإضافة إلى عدم السماح للأفراد بالاستيراد والترخيص لهذه الأجهزة بشكل مباشر وذلك تزامناً مع دخول الوثيقة الحديثة حيّز التنفيذ بتاريخ 2022/5/25م.

ودعت الهيئة موردي أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة للتقدم بالتسجيل كوكلاء معتمدين لدى الهيئة، لتوفير الأجهزة وتقديم خدمات التسجيل والترخيص للأفراد؛ ارتقاءً بخدمات الهيئة وتطويراً لتجربة المستخدمين وفق مزايا حديثة تضمن تنفيذ خدمات التسجيل والترخيص بشكل فوري وآلي.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الوكلاء التقدم لطلب الاعتماد إلكترونياً من خلال الرابط ، كما أصدرت الهيئة في موقعها الإلكتروني أدلة إرشادية للتوعية بتفاصيل الوثيقة وآلية تطبيقها، وللتعريف بفئات الوكلاء ومتطلبات التأهل للاعتماد وشروط ومراحل التسجيل والترخيص وغيرها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التنظيمات تم تحديثها بهدف تحفيز التنافسية في القطاع الخاص، ورفع كفاءة عملية تسجيل وترخيص الأجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة، بالإضافة إلى أتمتة الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي، وتقديم خدماتها للقطاع الخاص والأفراد في بيئة رقمية متكاملة.