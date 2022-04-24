استحدثت الكلية التطبيقية بجامعة نجران 5 برامج تطبيقية جديدة للعام الدراسي المقبل 1444هـ. وأوضح عميد الكلية الدكتور علي عبده حكمي، أن البرامج المستحدثة هي البرمجة، وقواعد البيانات، وأمن المعلومات، والدعم الفني، إضافةً إلى برنامجي المحاسبة، والتسويق التطبيقي.



كانت هذه تفاصيل خبر استحداث 5 برامج بالكلية التطبيقية بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.